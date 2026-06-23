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مدیرکل انتقال خون قم از آمادگی کامل مرکز انتقال خون استان برای خدمترسانی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد و گفت: عزاداران حسینی میتوانند با شرکت در پویش نذر خون، در تأمین نیاز بیماران و مراکز درمانی سهیم شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهدی پهلوانی، مدیرکل انتقال خون قم گفت: مرکز انتقال خون روحالله در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۷ پذیرای اهداکنندگان خون خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه نیاز به خون و فرآوردههای خونی در تمام روزهای سال وجود دارد، افزود: اهدای خون جلوهای از ایثار و نوعدوستی است و عزاداران حسینی میتوانند در کنار برگزاری آیینهای سوگواری، با این اقدام انساندوستانه در نجات جان بیماران نقش مؤثری ایفا کنند.
مدیرکل انتقال خون قم همچنین با اشاره به افزایش مراجعهکنندگان در ایام تاسوعا و عاشورا گفت: به منظور حفظ کیفیت خدمات، ثبتنام اولیه برخی داوطلبان انجام میشود و از آنان برای اهدای خون در روزهای بعد دعوت خواهد شد.
وی در ادامه به عملکرد مراکز انتقال خون استان در خردادماه سال جاری اشاره کرد و افزود: طی این مدت سه هزار و ۸۶۸ نفر به مراکز انتقال خون قم مراجعه کردند که از این تعداد سه هزار و ۲۵۸ نفر موفق به اهدای خون شدند. همچنین شاخص اهدای خون در استان به ۲۶ نفر در هر هزار نفر جمعیت رسید.
پهلوانی خاطرنشان کرد: در خردادماه امسال نیز پنج هزار و ۵۲۰ واحد خون و فرآوردههای خونی به بیمارستانهای استان ارسال شد تا نیاز مراکز درمانی و بیماران به موقع تأمین شود.
سال گذشته نیز در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، ۸۳۶ نفر به مراکز انتقال خون قم مراجعه کردند که از این تعداد ۷۰۵ نفر موفق به اهدای خون شدند؛ آماری که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۱۰.۶ درصدی را نشان میدهد.