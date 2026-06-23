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سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری فردی که با جعل عنوان و سوءاستفاده از لباس یکی از ارگانهای نظامی اقدام به اخاذی از شهروندان میکرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ محمد افشار گفت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر وقوع چندین فقره اخاذی با شیوه غصب عنوان در محدوده شهرک گلستان، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۴۱ قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات میدانی، اخذ اظهارات مالباختگان و مطلعان و همچنین بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته محلهای وقوع جرم، موفق به شناسایی مشخصات ظاهری متهم شدند و اطلاعات بهدستآمده در اختیار واحدهای انتظامی قرار گرفت.
سرهنگ افشار ادامه داد: با اشراف اطلاعاتی و اجرای گشتزنیهای هدفمند در نقاط جرمخیز و ساعات اوج وقوع جرائم، مأموران حین گشتزنی به فردی که با پوشش یکی از ارگانهای نظامی در حال اخاذی از یک شهروند بود، مشکوک شدند. مأموران بلافاصله وارد عمل شده و طی یک عملیات غافلگیرانه، متهم را با وجود مقاومت و تمرد نسبت به دستور پلیس، دستگیر کردند.
وی افزود: در بازرسی از متهم، تعدادی مدارک و مستندات جعلی کشف شد. این فرد پس از انتقال به کلانتری و مواجهه با شکات و مستندات موجود، به ۱۲ فقره اخاذی با سوءاستفاده از عنوان مأمور و غصب عنوان اعتراف کرد.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت خاطرنشان کرد: برای متهم پرونده قضایی تشکیل شده و وی به منظور ادامه تحقیقات، شناسایی سایر جرائم احتمالی و سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.