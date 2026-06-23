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با بخشنامه سازمان مالیاتی از نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی در فعالیتهای تولیدی و معدنی رفع ابهام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان امورمالیاتی به منظور رفع ابهام در نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی، موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، به درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی که دارای بیش از یک واحد تولیدی یا معدنی هستند، بخشنامه موضوع این قانون را ابلاغ کرد.
این بخشنامه آثار مالیاتی عملیات تکمیلی و تبدیلی بر درآمد اشخاص مذکور را شامل میشود.
بخشنامه مذکور با شماره ۲۸/۱۴۰۵/۲۰۰ در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ با امضای رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است.