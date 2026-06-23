مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها، بهره‌گیری از روش‌های نوین آزمون و افزایش دقت در نمونه‌برداری برای تضمین سلامت محصولات غذایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی انصاری دوگاهه، با اشاره به اهمیت شناسایی مخاطرات در زنجیره تأمین محصولات غذایی، گفت: سرعت، دقت و معتبر بودن انجام آزمون‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید تا جایی که امکان دارد با انجام آزمون‌های قوی‌تر مخاطرات را شناسایی کنیم.

وی افزود: امروز از روش‌های نوین و تجهیزات پیشرفته در آزمایش‌ها استفاده می‌شود و تمام تلاش ما بر این است که شرایط انجام آنالیز‌ها را به‌ویژه در آزمایشگاه‌های خودمان و معاونت‌های غذا و دارو بهینه‌سازی کنیم تا نتایج گزارش‌شده با حداکثر اطمینان همراه باشد.

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو با اشاره به فراوانی IRC فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی خاطرنشان کرد: تعداد زیادی IRC در حوزه کالا‌های خوراکی وجود دارد که پایش مستمر این محصولات را از نظر سلامت الزامی می‌کند و دولت تلاش می‌کند امکانات مورد نیاز را فراهم کند.

انصاری دوگاهه با تأکید بر توسعه تست‌های پرتابل و قابل حمل اظهار کرد: در حوزه تست‌های سریع تلاش گسترده‌ای انجام می‌شود تا امکانات لازم برای معاونت‌ها به‌ویژه مستقر در مبادی ورودی کشور فراهم شود تا محصولات وارداتی از همان ابتدا با سرعت و قابلیت اطمینان بالا آزمایش شوند.

وی، نمونه‌برداری را یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه کنترل کیفیت دانست و گفت: همکاران ما در حوزه نظارت تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه مطابق استاندارد‌های ملی و بین‌المللی و به‌عنوان نمونه‌ای واقعی از محموله انتخاب شوند، زیرا نتایج حاصل مبنای اظهارنظر درباره کل محموله است.

انصاری دوگاهه تصریح کرد: اگر نمونه انتخاب‌شده نماینده واقعی محموله اصلی نباشد طبیعتاً نتایج به‌دست‌آمده نیز نمی‌تواند بیانگر کیفیت واقعی کل محموله باشد و تمام تلاش مجموعه آزمایشگاه مرجع ارائه نتایجی با بالاترین سطح اطمینان است تا نشان سیب سبز ضامن اعتماد مصرف‌کننده باشد.