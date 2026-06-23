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نهادهای اطلاعاتی پنج کشور پیشرو جهان شامل آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا و نیوزیلند (ائتلاف پنج چشم)، در بیانیهای مشترک درباره افزایش چشمگیر قابلیتهای هکری هوش مصنوعی هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، ائتلاف اطلاعاتی «پنج چشم» در بیانیهای سه صفحهای اعلام کرد که مدلهای جدید هوش مصنوعی در حال تغییر بنیادین قابلیتهای تهاجمی و تدافعی در فضای سایبری هستند. نکته تکاندهنده این بیانیه، بازه زمانی این تحولات است؛ چرا که طبق پیشبینی مقامهای امنیتی، این تغییرات نه در طی سالها، بلکه در عرض چند ماه رخ خواهند داد.
در این بیانیه، توصیههای کلیدی امنیت سایبری نظیر بهروزرسانی سریع نرمافزارهای آسیبپذیر و محدود کردن اتصال سیستمها به شبکه در موارد غیرضروری مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین از شرکتهای فعال در حوزه امنیت سایبری خواسته شد تا برای مقابله با این موج، خود از هوش مصنوعی جهت شناسایی سریع نقاط ضعف سیستمها و واکنش سریعتر به حوادث سایبری استفاده کنند.
این هشدار در حالی صادر میشود که نگرانیها درباره مدلهای پیشرفتهای نظیر «میتوس» (Anthropic) یا «GPT-5.5-Cyber» (OpenAI) افزایش یافته است؛ مدلهایی که گفته میشود میتوانند به کاربران اجازه دهند تا هکهای پیچیده و بالقوه ویرانگری را با سرعتی بسیار بالا اجرا کنند.