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دمای هوا در روزهای آینده بین چهار تا شش درجه افزایش می یابد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا استان سیستان و بلوچستان گفت: از پنجشنبه چهار تیر تا دوشنبه هست تیر ماه، برای شهرستانهای زاهدان، زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند و میرجاوه، افزایش ۴ تا ۶ درجهای دمای هوا پیشبینی شده که میتواند به افزایش مصرف حاملهای انرژی منجر شود.
علی ملاشاهی افزود: از چهارشنبه تا دوشنبه هفته آینده، در ارتفاعات جنوبی استان رگبار و رعدوبرق، تندبادهای شدید و لحظهای و احتمال بارش تگرگ پیشبینی میشود.
وی توصیه کرد: با توجه به افزایش محسوس دما، از ترددهای غیرضروری در فضای باز، بهویژه در ساعات میانی روز تا بعدازظهر، خودداری شود. همچنین مدیریت تأمین، توزیع و مصرف بهینه آب و برق، پرهیز از آبیاری مزارع و باغات در ساعات گرم روز، خودداری از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه های فصلی، اجتناب از کوهنوردی و اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گیرد.