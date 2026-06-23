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مدیرکل آفرینشهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به انجام بازی در مراکز کانون اشاره و خاطرنشان کرد: زمان خاصی را در مراکز خود به انجام بازی در نظر بگیرید و از اعضا بخواهید در این بازیها شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فروهر معدنی، مدیرکل آفرینشهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در همایش مربیمسئولان مراکز فرهنگیهنری کانون استان همدان که در مجتمع شهید آیتالله مدنی همدان برگزار شده بود به صورت بر خط حضور یافته و به تبیین نظامنامه تابستانی و ترسیم چشمانداز برنامههای پیشرو پرداخت.
وی ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین با تأکید بر مطالعه نظامنامه تابستانی توسط مربیان مراکز اظهار کرد: با توجه به تشیع قائد امت باید فعالیتهای فرهنگی-هنری در مراکز رنگ و بوی رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان را به خود بگیرد.
معدنی با اشاره به شعار تابستان امسال «برای ایران، میمانیم، میخوانیم، میسازیم» ادامه داد: این شعار با توجه با شرایط حاکم بر کشور و جنگ تحمیلی سوم و شهادت تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان با نیت حضور همه خانوادهها و بچهها در برنامههای تابستانی کانون انتخاب شده است که اعضای کانون باید با راهنمایی و خلاقیت مربیان مراکز خود یک شعار تخصصی برای خود داشته باشند و مکانی برای نصب این شعارهای تخصصی در فضاسازی مراکز مورد توجه قرار بگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت تحول در رویکردهای مدیریتی و فرهنگی مراکز، گفت: مراکز کانون باید از نگاه صرفاً برنامهمحور فاصله گرفته و به مجموعههایی اثرگذار در حوزه تربیت، فرهنگ و مشارکت اجتماعی تبدیل شوند و نوجوانانی کنشگر تربیت کنند. نوجوان امروز باید فاعل موثر باشد.
معدنی با بیان اینکه ایران قوی با فرزندان قوی ساخته میشود، تصریح کرد: این مهم با همراهی مربیان در مراکز اتفاق میافتد و تابستان بهترین فرصت برای اجرای برنامههای فرهنگی، تربیتی است که موجب رشد و افزایش بصیرت و آگاهی کودکان و نوجوانان میشود.
او با اشاره به اینکه بستههای فرهنگی و زیست بچهها را متناسب به زمان حضورشان در مرکز مورد توجه قرار دهید، افزود: مربیان باید در طول تابستان بستههای فرهنگی متنوعی را طراحی کنند و برنامهریزی دقیق برای آن داشته باشند، این بستههای فرهنگی مناسب گروههای سنی و تلفیقی از فعالیتهای کانون باشد، زیرا این بستههای فرهنگی باعث پیشبرد اهداف و کارهای کانون خواهد شد.
مدیرکل آفرینشهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به انجام بازی در مراکز کانون اشاره و خاطرنشان کرد: زمان خاصی را در مراکز خود به انجام بازی در نظر بگیرید و از اعضا بخواهید در این بازیها شرکت کنند، زیرا انجام بازی خصوصا به شکل گروهی باعث ایجاد احساس امنیت و آرامش شده و در جذب مخاطب هم بسیار موثر است.
وی با اشاره به برنامه بازیکای کانون گفت: برای انجام این برنامه از ظرفت بازیهای بومی و محلی و همکاری ورزش جوانان استفاده کنید.
معدنی مدیریت بحران انرژی را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: پویش ۲۵ درجه که یک پویش سراسری است و در جهت صرفه جویی و مصرف بهینه انرژی است را برای اعضا و خانوادهها در اقداماتی خلاقانه تبیین کنید.
این مقام مسئول با تأکید بر نقش مربیان در آینده کانون افزود: مربیان امروز، مدیران و راهبران فرهنگی آینده هستند و باید فرصت رشد، یادگیری و تجربه برای آنان فراهم شود. به همین دلیل لازم است زمینه گفتوگو، تعامل و انتقال تجربه میان همکاران بیش از گذشته تقویت شود.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت نوجوانان کانون یار در برنامههای فرهنگی تأکید کرد و گفت: نوجوانان سرمایه اصلی مراکز هستند و باید در طراحی و اجرای فعالیتها نقش فعالتری داشته باشند. مشارکت دادن اعضا در برنامههای مراکز احساس مسئولیت و تعلق آنان به مرکز را افزایش میدهد.
معدنی در ادامه بر ضرورت توجه به فضاهای فرهنگی و کتابخانهای مراکز کانون، بهرهگیری از ظرفیت بازیها و فعالیتهای خلاقانه و ایجاد محیطی پویا و جذاب برای کودکان و نوجوانان اشاره و اظهار کرد: مراکز باید به محیطهایی تبدیل شوند که اعضا با انگیزه و علاقه در آن حضور یابند و زمینه رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی آنان فراهم شود و این نکته مهم است که هر مرکز با توجه به ظرفیت و زیست بوم خود کار شاخصی داشته باشد که این کار شاخص باید براساس خلاقیت مربی مسئول آن مرکز و نیازسنجی از اعضای کودک و نوجوان آن مرکز صورت گرفته است.
وی در پایان با قدردانی از تلاش مربیان و مسئولان مراکز فرهنگیهنری استان همدان، بر استمرار برنامهریزی، همافزایی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای ارتقای فعالیتهای کانون تأکید کرد.