مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، مردمی‌سازی تبلیغ و هم‌افزایی نهاد‌ها را مهم‌ترین راهبرد در مواجهه با جنگ شناختی و ترویج ارزش‌های الهی دانست.

تأکید بر نقش محوری مردم و ظرفیت‌های مردمی در جهاد تبیین و تبلیغ دین

تأکید بر نقش محوری مردم و ظرفیت‌های مردمی در جهاد تبیین و تبلیغ دین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، حجت‌الاسلام سالاری مکی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان با اشاره به یکم تیر روز تبلیغ و اطلاع رسانی دین گفت: جنگ شناختی همواره وجود داشته و همه مکلف به جریان هدایت به دین و ارزش‌های الهی هستند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها مردمی سازی تبلیغ است که اوج آن در برنامه زندگی با آیه ها، هیأت ها، حسینیه معلی، گروه‌های جهادی و گروه‌های خیریه باعث ظهور و بروز ظرفیت‌های مردمی در میدان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: در بیش از صد شب حضور مردم در میدان نیز موکب‌های تبیینی، حضور مردم در خیابان، کانون‌های فرهنگی تبلیغی، حضور مدیران در میز خدمت سبب شد تا هرکس با توان خود رسالت هدایت و نقش آفرینی را انجام دهد.

حجت‌الاسلام سالاری مکی افزود: هویت نوجوان انقلابی به اثرگذاری خود در جهاد تبیین ایمان پیدا کرده است و در کنار آنان بانوان نیز فعالیت می‌کنند و جایگاه ویژه خود را در این جبهه پیدا کرده و میدان داری اصلی را به دست گرفته‌اند.

وی با اشاره به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید گفت: استان ما در مسیر زائرانی که از جنوب می‌آیند یا زائران پاکستانی قرار دارد و کمیته‌های مختلف شکل گرفته و حتی روستا‌های مسیر برای نقش آفرینی برنامه دارند و اتفاق ویژه‌ای که در قلب مردم بماند برای تشییع رهبر شهید رقم خواهند زد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: از مسئولان هیأت‌ها و مداحان در مراسمات محرم می‌خواهیم مسئله‌محتوا و تبیینی که قرار است در محتوا را و همچنین رعایت حقوق عامه را در عزاداری‌ها در نظر بگیرند.