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در راستای تحقق پیوند میان مهارتآموزی و نیاز بازار کار، مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از برنامهریزی برای راهاندازی هنرستان تخصصی جوارصنعت فولاد خبر داد و بر ضرورت توسعه هنرستانهای جوار صنعت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علی دهقان بهاءآبادی در نشستی با محوریت توسعه آموزشهای فنی و حرفهای، با اشاره به رویکرد جدید آموزش و پرورش استان یزد، گفت: هدف اصلی ما این است که مهارتآموزی در هنرستانها صرفاً به آموزش تئوری محدود نمانده و در نهایت منجر به تولید و ارزشآفرینی در صنعت استان یزد شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با بیان اینکه حرکت هنرستانها به سمت توسعه مشارکتی با صنایع بزرگ استان یزد است، تصریح کرد: تربیت نیروی ماهر در هنرستانهای جوار صنعت، یک ضرورت غیرقابل انکار برای رشد اقتصادی استان یزد است. معتقدیم تربیت یک نیروی کار متخصص و متعهد در این هنرستانها، نه تنها نیاز صنایع را مرتفع میکند، بلکه آینده شغلی دانشآموز را نیز تضمین خواهد کرد.
دهقان بهاءآبادی با اشاره به اسناد بالادستی و سند آمایش استان یزد، افزود: توسعه رشتههای هنرستانی بر اساس سند آمایش سرزمین و نیازهای واقعی منطقه صورت میگیرد. استراتژی ما در آموزش و پرورش یزد، توازنبخشی به رشتههای تحصیلی و هدایت دانشآموزان به سمت رشتههای فنی و صنعتی است که آینده کاری درخشانی دارند.
وی خطاب به فعالان صنعتی و سرمایهگذاران بخش تولید که در این مسیر همراه آموزش و پرورش هستند، گفت: دیدگاه آیندهنگرانه شما در حمایت از تربیت نیروی انسانی متخصص، برای ما بسیار ارزشمند است. این تعامل دو سویه میان نظام تعلیم و تربیت و صنعت، نویدبخش آیندهای روشن برای توسعه پایدار استان یزد خواهد بود.