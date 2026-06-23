اداره هواشناسی لرستان اعلام کرد: از روز چهارشنبه تا پایان هفته به‌تدریج شاهد کاهش دما خواهیم بود و قدری از شدت گرمای هوا کاسته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، اداره کل هواشناسی استان لرستان در اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز سه‌شنبه کماکان هوای گرم بر روی جو منطقه استقرار دارد، لذا مدیریت بهینه مصرف آب و برق به همگان توصیه می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: از روز چهارشنبه تا پایان هفته به‌تدریج شاهد کاهش دما خواهیم بود و قدری از شدت گرمای هوا کاسته می‌شود.

همچنین از امروز تا پایان هفته برای اغلب نقاط استان، آسمان صاف و گاهی همراه با افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه و گاهی نسبتاً شدید است.