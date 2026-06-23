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رئیس پلیس راهور استان همدان از اعمال تمهیدات و توصیههای انتظامی-ترافیکی ویژه در شبهای تاسوعا و عاشورا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرهنگ ابراهیم فارسی گفت: محدودیتهای ترافیکی در شب و روز تاسوعا، عاشورا و شام غریبان و سوم عاشورا (چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه سوم تا پنجم تیرماه) اعمال خواهد شد.
او تصریح کرد: خیابانهای اصلی شهرهای استان، همچنین خیابانهای شهر همدان از ساعت ۷ صبح تا پایان مراسم در محدودهها و مسیرهای منتهی به میدان امام خمینی، میدان امامزاده عبداله، میدان آرامگاه بوعلی، تقاطع خواجه رشید و تقاطع تختی و میدان پروانهها و مفتح برابر شرایط و در سایر مسیرها بصورت مقطعی در این چند روز تحت پوشش ترافیکی خواهد بود.
رئیس پلیس راهور استان همدان با تاکید بر ممنوعیت قانونی عبور خودروها و موتورسیکلتها از میان دستههای عزاداری، از رانندگان خواست فاصله ایمن را با هیئتهای عزاداری حفظ کرده و در نزدیکی مساجد و تکایا با سرعت مطمئنه رانندگی کنند و برای تردد، حتیالامکان از مسیرهای جایگزین تعیینشده استفاده کنند.
سرهنگ ابراهیم فارسی از عزاداران خواست برای کاهش بار ترافیکی، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و با پرهیز از پارک دوبله یا توقف در مسیر خودروهای امدادی، خادمان خود در پلیس راهور را در برقراری نظم یاری کنند.