به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: از آغاز ماه محرم تاکنون ۱۸۷ هیئت مذهبی برای دریافت خدمات حمل‌ونقل ثبت‌نام کرده‌اند و در مجموع ۱۹۹۸ دستگاه اتوبوس در اختیار آنها قرار گرفته است.

داوود بحیرایی افزود: هیئت مذهبی همکاری مناسبی با ناوگان اتوبوسرانی داشته‌اند و علاوه‌بر رعایت نظافت اتوبوس‌ها، در زمان توقف و انتظار برای سوار شدن عزاداران، خودرو‌ها را در مکان‌های مناسب مستقر و مدیریت می‌کنند تا موجب ایجاد گره‌های ترافیکی نشود.

وی ادامه داد: هزینه استفاده از هر دستگاه اتوبوس که به‌طور متوسط چهار تا پنج ساعت در اختیار هیئت قرار می‌گیرد، تنها ۲۰۰ هزار تومان برای هر شب تعیین شده که مبلغی بسیار ناچیز در مقایسه با هزینه‌های واقعی خدمات است.

داوود بحیرایی افزود: در دهه دوم ماه محرم نیز با مراجعه و درخواست هیئت مذهبی، اتوبوس‌های مورد نیاز با همین تعرفه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با اشاره به خدمات رایگان این شرکت برای مواکب و تجمعات مردمی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون، برای پشتیبانی از حضور مردم در میدان‌ها و فعالیت مواکب، اتوبوس‌هایی به طور رایگان اختصاص داده شده و این خدمت‌رسانی همچنان ادامه دارد.

بحیرایی با بیان اینکه بخشی از اتوبوس‌های مورد استفاده از ناوگان دربستی و بخشی نیز از خطوط فعال شهری تأمین می‌شود، گفت: در بعضی ساعات به‌ویژه پس از ساعت ۱۹:۰۰ و به‌جز خطوط تندرو (BRT)، ممکن است فاصله زمانی حرکت اتوبوس‌ها در بعضی خطوط افزایش پیدا کند..

وی ادامه داد: تلاش شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان بر این است که تا پیش از ساعت ۱۹:۰۰ تغییر محسوسی در زمان‌بندی خطوط ایجاد نشود و خدمات حمل‌ونقل عمومی با کمترین اختلال در اختیار شهروندان قرار گیرد.