به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، به همت اهالی کوی امام حسن نهاوند از ابتدای محرم هر شب سفره با پخت غذای نذری همه اهالی کوی امام حسن و نیازمندان شهر میهمان خوان کرم امام حسین(ع) هستند.

اقای ربیع سلگی، مسئول هیئت کوی امام حسن می گوید: در کنار اقامه عزاداری، قرائت زیارت عاشورا و اقامه نماز و بعد از آن پهن شدن سفره اطعام هست که ساکنان این محله و دیگر مناطق شهر نهاوند از غذای نذری اطعام می شوند.