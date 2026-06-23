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این روزها در کنار عزاداری ماه محرم به همت خیرین نهاوندی سفره های اطعام برای پذیرایی از عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) گسترده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، به همت اهالی کوی امام حسن نهاوند از ابتدای محرم هر شب سفره با پخت غذای نذری همه اهالی کوی امام حسن و نیازمندان شهر میهمان خوان کرم امام حسین(ع) هستند.
اقای ربیع سلگی، مسئول هیئت کوی امام حسن می گوید: در کنار اقامه عزاداری، قرائت زیارت عاشورا و اقامه نماز و بعد از آن پهن شدن سفره اطعام هست که ساکنان این محله و دیگر مناطق شهر نهاوند از غذای نذری اطعام می شوند.