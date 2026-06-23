

در مراسمی که به منظور قدردانی از فیلم سینمایی «سفیر» برگزار شد، از این اثر به‌عنوان یکی از فیلم‌های مهم و اثرگذار در سینمای پس از انقلاب یاد شد.

در این مراسم، سام قریبیان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به جایگاه هنرمندان حاضر در این اثر و یادآوری بسیاری از چهره‌هایی که امروز در میان ما نیستند، گفت: بسیاری از کسانی که در فیلم «سفیر» حضور داشتند از بزرگان سینما بودند و متأسفانه تعدادی از آنان امروز در قید حیات نیستند.

وی با بیان اینکه به نیابت از پدر خود که در سفر هستند در این مراسم حضور یافته است، افزود: پدرم مرا موظف کردند در این مراسم تجلیل شرکت کنم. فیلم «سفیر» برای ایشان نقطه آغاز دوباره‌ای در کارنامه هنری پس از انقلاب بود؛ چرا که ایشان پیش از انقلاب نیز کارنامه حرفه‌ای قابل توجهی داشتند و این اثر آغاز فصل جدیدی از فعالیت هنری ایشان پس از انقلاب محسوب می‌شود.

این بازیگر ادامه داد: در آن سال‌ها شرایط تولید فیلم بسیار متفاوت بود و قوانین مشخص و ثابتی وجود نداشت. بسیاری از فیلم‌ها توقیف می‌شدند و در برخی سال‌ها تعداد تولیدات سینمایی بسیار محدود بود. در چنین فضایی، فیلم‌های مذهبی انگشت‌شماری مانند «سفیر» و بعدها «روز واقعه» ساخته شدند که هر دو با استقبال مخاطبان مواجه شدند.

وی همچنین با اشاره به شرایط تولید «سفیر» گفت: با توجه به امکانات و شرایط آن زمان، تعداد عوامل جلوی دوربین بسیار بیشتر از پشت دوربین بود، در حالی که امروز این نسبت کاملاً تغییر کرده است.

فیلم سینمایی «سفیر» به‌عنوان یکی از آثار شاخص ژانر مذهبی در سینمای ایران، همچنان در حافظه تاریخی مخاطبان سینما جایگاه ویژه‌ای دارد.