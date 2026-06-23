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مردم استان سمنان، در شب تاسوعای حسینی به یاد سردار وفا و ادب، علمدار دشت کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع)؛ نوحه علمدار نیامد خواندند و بر سر و سینه زدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تاسوعا با نام علمدار دشت کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) گره خورده؛ برادری که در نبرد و سقایی اوج ولایتمداری و وفاداری را به نمایش گذاشت.
عزاداران حسینی در شب تاسوعا در معابر، حسینیهها، مساجد و تکایای استان سمنان بر سر و سینه زدند و همگام با برگزاری روضههای خانگی جلوه خاصی از ارادت مردم به باب الحوایج حضرت ابوالفضل العباس (ع) را به نمایش گذاشتند.