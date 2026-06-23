پخش زنده
امروز: -
استاد سید خلیل یاالله، از آخرین بازماندگان هنر کهن مخملبافی سنتی کاشان دار فانی گذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان، استاد سید خلیل یاالله، از ششسالگی فراگیری مخملبافی را نزد استاد محمدصادق بوستانی آغاز کرد و در مدت کوتاهی به مهارت قابل توجهی در این رشته دست یافت، با راهاندازی کارخانه حریر مخمل، به عنوان بافنده در این مجموعه مشغول به کار شد و تا زمان بازنشستگی در همان کارخانه فعالیت داشت.
استاد یاالله در سال ۱۳۷۰ با همکاری اداره میراث فرهنگی کاشان موفق به راهاندازی و احیای کارگاه مخمل سنتی شد و نقش مهمی در زنده نگه داشتن این هنر اصیل ایفا کرد.
دریافت نشان درجه یک هنر مخملبافی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کسب نشان اصالت یونسکو در سال ۱۳۹۱ از مهمترین افتخارات این هنرمند فقید به شمار میرود.
از جمله نوآوریها و خلاقیتهای استاد یاالله در حوزه مخملبافی میتوان به طراحی و بافت انواع مخمل ساده، موجدار، شطرنجی و برجسته اشاره کرد.