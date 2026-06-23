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مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد، از تدوین ۱۲ استاندارد جدید در حوزه برچسب انرژی و آب در لوازم خانگی جدید خبر داد.
علی توکلی گلپایگانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب افزود: تدوین استانداردهای جدید در حوزه برچسب مصرف انرژی و آب برای تجهیزات انرژیبر در دستور کار قرار دارد و تاکنون حدود ۱۲ استاندارد جدید در این زمینه تدوین شده است.
وی گفت: این استانداردها هنوز به مرحله اجرای اجباری نرسیدهاند، زیرا اجرای الزامی آنها نیازمند فراهم شدن زیرساختهای تولیدی و نظارتی است.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد گفت: برچسب مصرف انرژی و آب برای ماشینهای ظرفشویی و برچسب مصرف انرژی برای اجاقهای ریزموج (مایکروویو) از جمله استانداردهای تدوینشدهای هستند که در آینده امکان اجباری شدن آنها وجود دارد.
توکلی گلپایگانی همچنین از وجود برچسب مصرف آب برای برخی کالاها خبر داد و گفت: تجهیزات آببر از جمله شیرآلات، سردوشها، آبشویهها و ماشینهای لباسشویی هماکنون مشمول برچسب مصرف آب هستند.