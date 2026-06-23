به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدجواد جلیلی گفت: مساجد به عنوان پایگاه‌های فرهنگی و مذهبی، همواره مورد توجه و الگوی رفتاری مردم هستند و می‌توانند نقش مهمی در نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه برق ایفا کنند.وی با اشاره به اهمیت همراهی قشر‌های مختلف جامعه در عبور از شرایط اوج مصرف برق اظهار داشت: ائمه جماعات و متولیان مساجد از ظرفیت ارزشمندی برای آگاه‌سازی مردم برخوردارند و می‌توانند با تبیین ضرورت صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف، نقش مؤثری در اصلاح الگوی مصرف ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به ضرورت مدیریت روشنایی در اماکن مذهبی اشاره کرد و افزود: استفاده نامتعارف از روشنایی‌های پرمصرف و نورپردازی‌های غیرضروری در برخی مساجد، علاوه بر افزایش مصرف انرژی، می‌تواند پیام نامناسبی به جامعه منتقل کند و با فرهنگ صرفه‌جویی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی همخوانی نداشته باشد.

جلیلی خاطرنشان کرد: مردم رفتار و عملکرد مساجد را به عنوان یک الگو مشاهده می‌کنند و هرگونه بی‌توجهی به اصول مصرف بهینه انرژی در این اماکن، می‌تواند تأثیر منفی بر نگرش عمومی نسبت به ضرورت مدیریت مصرف داشته باشد.

در این نشست آموزشی میثاق‌نامه پویش «نقش_من» و «قرار _همدلی» به امضا معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، رییس ستاد امر به معروف و رییس سازمان تبلیغات اسلامی و علمای حاضر در این نشست رسید.