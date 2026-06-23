پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نشست آموزشی ائمه جماعات استان یزد، بر نقش اثرگذار مساجد در ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدجواد جلیلی گفت: مساجد به عنوان پایگاههای فرهنگی و مذهبی، همواره مورد توجه و الگوی رفتاری مردم هستند و میتوانند نقش مهمی در نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه برق ایفا کنند.وی با اشاره به اهمیت همراهی قشرهای مختلف جامعه در عبور از شرایط اوج مصرف برق اظهار داشت: ائمه جماعات و متولیان مساجد از ظرفیت ارزشمندی برای آگاهسازی مردم برخوردارند و میتوانند با تبیین ضرورت صرفهجویی و پرهیز از اسراف، نقش مؤثری در اصلاح الگوی مصرف ایفا کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به ضرورت مدیریت روشنایی در اماکن مذهبی اشاره کرد و افزود: استفاده نامتعارف از روشناییهای پرمصرف و نورپردازیهای غیرضروری در برخی مساجد، علاوه بر افزایش مصرف انرژی، میتواند پیام نامناسبی به جامعه منتقل کند و با فرهنگ صرفهجویی و مسئولیتپذیری اجتماعی همخوانی نداشته باشد.
جلیلی خاطرنشان کرد: مردم رفتار و عملکرد مساجد را به عنوان یک الگو مشاهده میکنند و هرگونه بیتوجهی به اصول مصرف بهینه انرژی در این اماکن، میتواند تأثیر منفی بر نگرش عمومی نسبت به ضرورت مدیریت مصرف داشته باشد.
در این نشست آموزشی میثاقنامه پویش «نقش_من» و «قرار _همدلی» به امضا معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، رییس ستاد امر به معروف و رییس سازمان تبلیغات اسلامی و علمای حاضر در این نشست رسید.