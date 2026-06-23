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فرماندار بهارستان با تأکید بر ضرورت صیانت از حریم شهرها به عنوان سرمایهای عمومی، از تشدید نظارتها بر ساختوسازهای غیرمجاز خبر داد و هرگونه تغییر کاربری یا شهرکسازی بدون مجوز رسمی را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی با اشاره به ضرورت صیانت از حریم شهرها بهعنوان سرمایه عمومی، خواستار همکاری مستمر دستگاههای اجرایی، شهرداریها و بخشداریها در شناسایی و جلوگیری از تخلفات شد.
وی همچنین بر لزوم مقابله با رهاسازی نخالههای ساختمانی و تخریب محیط زیست در حریم شهرها تأکید کرد.