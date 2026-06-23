به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: پلیس به‌منظور هرچه باشکوه‌تر برگزارشدن مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان و یاران با وفایش در روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی محدودیت‌های مقطعی، دائم و پوشش ترافیکی دسته‌های عزاداری را اعمال می‌کند.

سرهنگ علی مولوی افزود: در این ایام در خیابان‌های اصلی و مسیر‌های منتهی به امامزادگان شهر‌های استان و در شهر اصفهان مسیر‌های اطراف میدان انقلاب، میدان لاله به سمت حرم حضرت زینب (س)، میدان بزرگمهر، چهارراه تختی، میدان شهدا محدودیت‌های ترافیکی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین خیابان‌های عبدالرزاق و شریف واقفی، میدان احمدآباد به سمت ولیعصر، تقاطع خیابان صغیر اصفهانی به سمت کمال، چهارراه عسگریه، تقاطع پل میر_ شیخ صدوق به سمت چهارراه نظر، میدان بسیج و شهید لاوی به سمت گلستان شهدا و محدوده‌های اطراف امامزاده ردان و امامزاده محسن پوشش ترافیکی به همت مأموران پلیس راهور اجرا می‌شود.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: همچنین عصر عاشورا تمامی مسیر‌های منتهی به میدان امام حسین (ع) دارای محدودیت است، که از شهروندان درخواست می‌شود برای تردد از مسیر‌های جایگزین در خیابان‌های هم‌جوار استفاده کنند.

وی از همراهی و همکاری تمامی شهروندان و مسوولان هیئت‌های مذهبی قدردانی کرد و گفت: پلیس راهور علاوه بر پوشش ترافیکی لازم حضور کاملاً محسوس نیز در سطح شهر خواهد داشت.