مهابادی ها شبانه به میدان می آیند و در تجمعات مردمی، با حضور گسترده در خیابان‌ها، پیام ایستادگی و وفاداری به مسیر رهبری را به گوش جهانیان می رسانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مهابادی‌ها در جریان تجمعات مردمی، با شکوه و اقتدار در خیابان‌ها حاضر می شوند تا بر تداوم مسیر مقاومت مهر تأیید بزنند.

حاضران در این گردهمایی، با اعلام تبعیت از آرمان‌های رهبر شهید، هشدار دادند که اراده این ملت در برابر هرگونه توطئه و تهدید، همچنان استوار است و هیچ قدرتی قادر به لرزاندن این پیمان نخواهد بود.