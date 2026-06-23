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وضعیت قابل قبول سد امیرکبیر کرج

با بارشهای مناسب در فصل بهار سد امیرکبیر در اول تابستان با پرشدگی بیش از 70 درصد شرایط قابل قبولی را دارد . نکته مهم پاکسازی سریع سد از زباله های است که از ورودی سد تا تاج سد به چشم می آید
عکاس :مهدی اللهیار بیگی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ - ۱۴:۳۳
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برچسب ها: البرز ، سد کرج
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