وضعیت قابل قبول سد امیرکبیر کرج

با بارشهای مناسب در فصل بهار سد امیرکبیر در اول تابستان با پرشدگی بیش از 70 درصد شرایط قابل قبولی را دارد . نکته مهم پاکسازی سریع سد از زباله های است که از ورودی سد تا تاج سد به چشم می آید

عکاس : مهدی اللهیار بیگی