مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت:۷۸ گروه ثابت و سیار دامپزشکی برای نظارت بر ذبح بهداشتی و شرعی دام‌های قربانی در روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی در سراسر استان فعالیت خواهند کرد.

وی با اشاره به آمادگی کامل ۴۰ گروه ثابت و ۳۸ گروه سیار دامپزشکی در ۲۱ شهرستان استان برای ارائه خدمات به مردم اظهار کرد: این گروه‌ها متشکل از ۴۸ دامپزشک، ۵۴ بازرس بهداشت گوشت و ۲۱ ناظر ذبح شرعی هستند.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی ادامه داد:همکاران این اداره کل در ایام تاسوعا و عاشورا آماده حضور در کنار دسته‌جات و هیئت‌های حسینی برای نظارت بر ذبح شرعی و بهداشتی دام‌های قربانی هستند.

حامی از شهروندان خواست تا در حد امکان ذبح دام‌های قربانی را در کشتارگاه‌های دام شهرستان‌ها انجام دهند تا نظارت‌های بهداشتی و شرعی به طور کامل در این مراکز صورت گیرد.

وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از بیماری‌های مشترک میان انسان و دام، به ویژه تب مالت و تب کریمه کنگو که با گرم شدن هوا و افزایش فعالیت کنه‌ها در فصول گرم سال احتمال شیوع آن بیشتر می‌شود گفت:در صورت ذبح دام در محل دسته‌جات حسینی شهروندان برای اطمینان از سلامت گوشت آن را به مدت ۲۴ ساعت در دمای یخچال (۰ تا ۴ درجه سانتی‌گراد) نگهداری کنند تا خطر عوامل بیماری‌زا کاهش یابد.