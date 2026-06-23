نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: دستاورد‌ها و تحولات ارزشمند دستگاه قضاء باید بیش از گذشته برای مردم تبیین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آیت الله غفوری در دیدار اعضای شورای قضایی استان کرمانشاه گفت: آنچه دشمنان را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشت حضور آگاهانه، بصیرت، استقامت و همراهی مردم با نظام، رهبری و نیرو‌های مسلح بود.

امام جمعه کرمانشاه با تقدیر از عملکرد دستگاه قضایی استان در شرایط حساس اخیر افزود: حضور مستمر قضات، کارکنان و مسئولان قضایی در صحنه خدمت، حتی در سخت‌ترین شرایط، نشان‌دهنده تداوم خدمت‌رسانی به مردم است.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین دستاورد‌های دستگاه قضایی گفت: اقدامات ارزشمند و تحولات مهمی در حوزه قضایی استان انجام شده که لازم است با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، فضای مجازی، روحانیت و ائمه جمعه، بیش از گذشته برای مردم تشریح شود.

حجت الاسلام والمسلمین غفوری در ادامه با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، بر ضرورت توسعه اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد و توسعه فرهنگ صلح و سازش را از آموزه‌های مهم اسلامی دانست.