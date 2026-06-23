پخش زنده
امروز: -
ورودی روستای ابیانه شهرستان نطنز در تاسوعا و عاشورای حسینی مسدود میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دهیار روستای تاریخی ابیانه گفت: با توجه به حضور گسترده عزاداران و گردشگران در این ایام و همچنین محدودیت ظرفیت معابر، پارکینگها و زیرساختهای خدماتی روستا، امکان ارائه خدمات مطلوب به بازدیدکنندگان وجود نخواهد داشت.
هادی عسگری افزود: این تصمیم با هدف مدیریت جمعیت، حفظ ایمنی، جلوگیری از ازدحام و برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گرفته شده است.
دهیار روستای تاریخی ابیانه، ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم، مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در فضایی امن، منظم و در شأن سید و سالار شهیدان برگزار شود.
وی ادامه داد: آئینهای عزاداری ذاکریخوانی، شَدٌهبرداری، طلوع خوانی، نخلگردانی و جغجغهزنی و پرسهزنی از رسوم و آئین کهن روستای تاریخی ابیانه نطنز است که در ایام محرم و بهویژه روز تاسوعا و عاشورای حسینی برگزارمی شود.
تاکنون «نخل گردانی» و «جغجغه زنی» از جمله آئینهایی محرم در روستای ابیانه در فهرست میراث ملی ناملموس به ثبت رسیده است.
روستای تاریخی ابیانه در فاصله ۴۰ کیلومتری شهر نطنز و در دامنه رشتههای کوههای کرکس قرار دارد.