گردشگران، تاسوعا و عاشورا به ابیانه سفر نکنند

گردشگران، تاسوعا و عاشورا به ابیانه سفر نکنند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دهیار روستای تاریخی ابیانه گفت: با توجه به حضور گسترده عزاداران و گردشگران در این ایام و همچنین محدودیت ظرفیت معابر، پارکینگ‌ها و زیرساخت‌های خدماتی روستا، امکان ارائه خدمات مطلوب به بازدیدکنندگان وجود نخواهد داشت.

هادی عسگری افزود: این تصمیم با هدف مدیریت جمعیت، حفظ ایمنی، جلوگیری از ازدحام و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گرفته شده است.

دهیار روستای تاریخی ابیانه، ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم، مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در فضایی امن، منظم و در شأن سید و سالار شهیدان برگزار شود.

وی ادامه داد: آئین‌های عزاداری ذاکری‌خوانی، شَدٌه‌برداری، طلوع خوانی، نخل‌گردانی و جغجغه‌زنی و پرسه‌زنی از رسوم و آئین کهن روستای تاریخی ابیانه نطنز است که در ایام محرم و به‌ویژه روز تاسوعا و عاشورای حسینی برگزارمی شود.

تاکنون «نخل گردانی» و «جغجغه زنی» از جمله آئین‌هایی محرم در روستای ابیانه در فهرست میراث ملی ناملموس به ثبت رسیده است.

روستای تاریخی ابیانه در فاصله ۴۰ کیلومتری شهر نطنز و در دامنه رشته‌های کوه‌های کرکس قرار دارد.