به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام هواشناسی اصفهان، این پدیده به ویژه مناطق شمال و شمال شرقی استان از جمله شهرستان‌های آران و بیدگل، اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خوانسار، خور و بیانک، برخوار، زواره، کاشان، کوهپایه، گلپایگان، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نائین، نطنز و ورزنه را در بر می‌گیرد.

براین اساس احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت داربست ها، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در تردد‌های جاده‌ای به ویژه محور‌های کویری و برون شهری، افزایش غلظت گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.

اداره کل هواشناسی اصفهان همچنین توصیه کرده است که هموطنان در عبور از نواحی کوهستانی احتیاط کرده و از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند.

همچنین بر لزوم خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه کاره احتیاط در تردد‌های جاده‌ای به ویژه برای خودرو‌های سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی به ویژه گروه‌های حساس جامعه مانند افراد دارای بیماری‌های تنفسی و رعایت نکات ایمنی در اجرای فعالیت‌های عمرانی تاکید شده است.

هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفر‌ها و اجرای کار‌های روزمره اختلالاتی به وجود آورد.

هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسوولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.