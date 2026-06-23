دوره سه‌روزه «ضیافت اندیشه» اساتید دانشگاه آزاد قزوین با تمرکز بر تحلیل تحولات روز، جنگ‌های شناختی و نقش دانشگاه در افزایش بصیرت نسل جوان به پایان رسید.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، دوره سه‌روزه «ضیافت اندیشه» اساتید دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با حضور اعضای هیئت علمی این دانشگاه برگزار شد.

در این دوره، مهم‌ترین مسائل و تحولات روز کشور با محوریت جنگ تحمیلی اخیر، شناخت ابعاد جنگ رسانه‌ای و شناختی دشمن و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

اساتید شرکت‌کننده در این نشست‌ها ضمن تبادل نظر درباره رویدادهای روز، بر اهمیت نقش دانشگاه در افزایش آگاهی و بصیرت نسل جوان تأکید کردند.

برگزارکنندگان این دوره معتقدند اساتید دانشگاه می‌توانند با انتقال این مفاهیم به زبانی ساده، علمی و قابل فهم، نقش مؤثری در روشنگری افکار عمومی و پاسخگویی به پرسش‌های دانشجویان ایفا کنند.

دوره «ضیافت اندیشه» اساتید دانشگاه آزاد اسلامی قزوین پس از سه روز بحث، بررسی و گفت‌وگو به کار خود پایان داد.





