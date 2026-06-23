پخش زنده
امروز: -
۸ مرکز اهدای خون استان اصفهان در روزهای تاسوعا و عاشورا فعال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: همزمان با برگزاری پویش (اهدای خون مهر حسینی، نذر خون) و بهمنظور تأمین خون و فرآوردههای خونی مورد نیاز بیماران، تعدادی از مراکز اهدای خون استان در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی فعال خواهند بود.
کیان دهراب پور با اشاره به برنامهریزی برای خدمترسانی به اهداکنندگان خون افزود: مراکز اهدای خون خواجوی اصفهان، کاشان، خوانسار و گلپایگان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم تیر، مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی، از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ آماده پذیرش اهداکنندگان خون هستند.
وی ادامه داد: مرکز اهدای شهدای خطشکن قهدریجان در شهرستان فلاورجان نیز در هر دو روز تاسوعا و عاشورا از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر فعالیت خواهد داشت و خدمات اهدای خون را به شهروندان ارائه میکند.
کیان دهراب پور افزود: در خمینی شهر نیز بانوان میتوانند با مراجعه به مرکز اهدای خون این شهرستان و آقایان با حضور در بیمارستان ساعی، در هر دو روز تاسوعا و عاشورا از ساعت ۸ تا ۱۳ برای اهدای خون اقدام کنند.
وی با اشاره به فعالیت یک روزه برخی پایگاهها در این ایام گفت: پایگاه انتقال خون شهرضا در روز تاسوعا و پایگاه انتقال خون نجفآباد در روز عاشورا از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ پذیرای اهداکنندگان است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در این اقدام انساندوستانه افزود: اهدای خون یکی از ارزشمندترین نذرها در ایام محرم است که میتواند جان بیماران، مصدومان حوادث و افرادی که بهطور مستمر به خون و فرآوردههای خونی نیاز دارند را نجات دهد.
وی از شهروندان خواست با حضور در مراکز اعلامشده، در این حرکت خداپسندانه سهیم شوند و یادآور شد: همراه داشتن کارت ملی برای انجام فرآیند اهدای خون ضروری است.