به منظور تسهیل در عبور، مرور و افزایش ضریب ایمنی عزادارن حسینی محدودیت‌های ترافیکی لازم در روز تاسوعا برقرار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان گفت: به منظور جلوگیری از حوادث ترافیکی در روز تاسوعا و با توجه به برگزاری مراسم در بلوار خرمشهر در جوار شهدای گمنام (کوهستان پارک) محدودیت‌های ترافیکی به شرح ذیل در شهر زاهدان از ساعت ۰۵:۳۰ صبح تا پایان مراسمات اعمال خواهد شد.

سرهنگ حجت پرهیزگار گفت: تقاطع خیابان امام - خرمشهر به سمت میدان شهرداری - میدان مشاهیر به سمت شهدای گمنام تقاطع امام خمینی - مزاری به سمت خیابان امام خمینی - خرمشهر بلوار آزادگان از تقاطع مزاری به سمت میدان شهرداری و تمامی فرعی‌های منشعب به سمت بلوار خرمشهر و کلیه ورودی‌های منتهی به بلوار خرمشهر اتخاذ خواهد شد.

وی افزود: عوامل پلیس راهور از ساعات اولیه تا پایان مراسم عزاداری در محل مستقر بوده، محدودیت‌های لازم تا پایان تسهیل عبور و مرور ادامه خواهد داشت.

پرهیزگار اظهار داشت: رانندگان محترم جهت جلوگیری از انسداد مسیر‌ها و نظم بخشی به پارک خودرو‌ها در حاشیه معابر سطح شهر و حداقل رساندن مشکلات ترافیکی، تسهیل در عبور و مرور از توقف‌هایی نظیر پارک دوبل در حریم تقاطع‌ها و محل‌های ممنوع در مسیر‌های اعلام شده خودداری کنند.

وی تصریح کرد: در زمان اعمال محدودیت‌ها ترافیکی از خیابان‌های مجاور، جایگزین جهت تردد استفاده شود.

رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان در پایان بیان کرد: شهروندان ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی نهایت همکاری با مامورین را داشته باشند.