شبکه‌های رادیویی فرهنگ و صبا با پخش ویژه‌برنامه‌های «نغمه‌ها و سرودها» و «نشان افتخار»، به واکاوی ریشه‌های فرهنگی و مذهبی ایران می‌پردازند و ضمن مرور اشعار آیینی ماندگار، زندگی بزرگان دینی را روایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «نغمه‌ها و سرودها» که جمعه ۵ تیرماه ساعت ۱۶ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ روی آنتن می‌رود، به بررسی ترکیب‌بند مشهور «باز این چه شورش است» اثر محتشم کاشانی اختصاص دارد.

این برنامه با تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی و اجرای رادمان رسولی مهربانی، ضمن تحلیل دلایل ماندگاری این مرثیه، بازخوانی‌های موسیقایی آن و نقش مردم و هیئت‌های عزاداری را در تداوم حیات این اشعار در حافظه جمعی ایرانیان بررسی می‌کند.

همچنین برنامه «نشان افتخار» رادیو صبا در روز سه‌شنبه دوم تیرماه ساعت ۱۷:۴۵، زندگی و آثار شیخ عباس قمی، محدث برجسته و نویسنده کتاب «مفاتیح‌الجنان» را مرور می‌کند.

این برنامه با هدف معرفی مفاخر جهان اسلام، ابعاد علمی و معنوی این عالم دینی را تبیین می‌کند و تلاش دارد تا با بررسی ارادت ویژه وی به اهل‌بیت (ع)، نقش او را در ترویج فرهنگ نیایش میان شیعیان برای شنوندگان بازخوانی کند.