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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر از اجرای طرح حامییابی برای ایتام در ماههای محرم و صفر خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، جذب ۵ هزار حامی جدید برای حمایت از ایتام تحت پوشش این نهاد در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزبوشهر؛ فرید محبی با اشاره به فضای معنوی ماههای محرم و صفر و نقش آن در ترویج فرهنگ خیر و احسان اظهار کرد: کمیته امداد با همکاری مراکز نیکوکاری، هیئتهای مذهبی، مساجد، حسینیهها، مواکب و گروههای جهادی برنامههای مختلفی را برای جلب مشارکتهای مردمی در حمایت از نیازمندان اجرا میکند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین این برنامهها طرح حامییابی برای ایتام تحت حمایت کمیته امداد است، افزود: در حال حاضر نزدیک به ۲ هزار یتیم تحت حمایت این نهاد در استان قرار دارند که از خدمات مختلف کمیته امداد و کمکهای حامیان بهرهمند هستند.
محبی ادامه داد: در ماههای محرم و صفر تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت هیئتهای مذهبی، مراکز نیکوکاری و گروههای مردمی، حدود ۵ هزار حامی جدید برای حمایت از ایتام جذب کنیم تا زمینه حمایت گستردهتر از این عزیزان فراهم شود.
مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به روشهای مشارکت خیرین گفت: هماستانیهای نیکوکار میتوانند با مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری نسبت به انتخاب و حمایت از ایتام اقدام کنند.
وی افزود: همچنین از طریق اپلیکیشن «صدقه من» نیز امکان مشارکت برای خیرین فراهم شده و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به این اپلیکیشن، ایتام مورد نظر خود را از هر شهرستان انتخاب کرده و حمایت از آنان را بر عهده بگیرند.
محبی تأکید کرد: توسعه فرهنگ نیکوکاری و مشارکت مردم در حمایت از نیازمندان، بهویژه ایتام، یکی از اهداف مهم کمیته امداد است و امیدواریم با همراهی مردم خیر استان بوشهر، در این ایام شاهد افزایش حمایتها از فرزندان ایتام باشیم.