مقام‌های رژیم آل خلیفه، گروهی از جوانان بحرینی را به دلیل برپایی مجالس عزای حسینی در منامه بازداشت کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مقام‌های رژیم آل خلیفه، گروهی از جوانان بحرینی را به دلیل برپایی مجالس عزای حسینی در منامه بازداشت کردند. شیعیان بحرین، چند روز پیش، همزمان با ماه محرم در خیابان‌های بحرین تجمع باشکوه حسینی برگزار کردند.

در این تجمع، شیعیان بحرین شعار «ما شیعه‌ایم و تا ابد این عقیدهٔ ماست» را سر دادند. شیعیان بحرین با محکوم کردن اقدام رژیم آل خلیفه در سرکوب مناسک محرم، بر ادامه پایبندی به شعائر و هویت شیعی تاکید کردند.