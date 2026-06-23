مدیر عامل سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز گفت: خدمات ناوگان اتوبوسرانی تبریز و حومه در تمامی خطوط شهری و حومه در روز پنجشنبه چهارم تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با عاشورای حسینی تعطیل است.

تعطیلی خدمات ناوگان اتوبوسرانی تبریز و حومه در روز عاشورا

تعطیلی خدمات ناوگان اتوبوسرانی تبریز و حومه در روز عاشورا

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ب فرخ جلالی ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش گفت:طبق روال هر ساله خدمات ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در کلیه خطوط شهری و حومه در روز پنجشنبه چهارم تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با عاشورای حسینی تعطیل است.

وی افزود: خمات ناوگان اتوبوسرانی تبریز به جز روز‌های ۲۱ رمضان مصادف با شهادت امام علی (ع) و نیز روز عاشورای حسینی در سایر ایام سال فعال بوده و با تمامی ظرفیت در خدمت همشهریان و مسافرین گرامی است.