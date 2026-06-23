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فراخوان بیستوسومین دوره المپیاد ملی مهارت با همکاری و مشارکت وزارت ورزش و جوانان، سازمان آموزش فنی حرفه ای، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش به منظور مشارکت نوجوانان و جوانان در این رویداد منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با هدف توسعه سرمایه انسانی متخصص و مهارتمحور، از جوانان سراسر کشور برای حضور در بیستوسومین دوره المپیاد ملی مهارت دعوت کرد.
این سازمان در راستای تحقق مأموریتهای راهبردی خود در حوزه تربیت سرمایه انسانی متخصص، خلاق و رقابتپذیر، بیستوسومین دوره المپیاد ملی مهارت را به عنوان بزرگترین رویداد رقابتی مهارتی کشور با همکاری وزارت ورزش و جوانان، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش برگزار میکند.
این رویداد با هدف شناسایی، توانمندسازی و معرفی نخبگان مهارتی کشور برای حضور در عرصههای بینالمللی برگزار میشود و بستری برای ارتقای فرهنگ مهارتآموزی، افزایش بهرهوری و توسعه اشتغال پایدار در میان جوانان، فراهم میکند.
ثبتنام متقاضیان شرکت در بیستوسومین دوره المپیاد ملی مهارت تا ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه رسمی مسابقات به نشانی skill.irantvto.ir/nsc۲۳ انجام میشود.
المپیاد ملی مهارت یکی از مهمترین رویدادهای کشور در حوزه مهارتآموزی است که علاوه بر شناسایی استعدادهای برتر، زمینه حضور منتخبین در رقابتهای بینالمللی مهارت را نیز فراهم میکند.