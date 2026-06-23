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هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) همزمان با افزایش تقاضای سفر در آستانه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، با برقراری پروازهای جدید از ایستگاههای ارومیه و زاهدان، ظرفیت دسترسی هوایی زائران به مشهد مقدس را افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی هواپیمایی “هما”، این شرکت در راستای تسهیل تردد زائران و مسافران در ایام مذهبی، پروازهای جدیدی را از دو ایستگاه ارومیه و زاهدان به مقصد مشهد مقدس در دستور کار قرار داده است. با آغاز این پروازها، مجموع ایستگاههای متصل به مقصد مشهد در شبکه پروازی این شرکت به ۱۱ ایستگاه افزایش یافت.
همچنین در راستای مدیریت تقاضا، پروازهای مسیر یزد–مشهد نیز که پیش از اعمال محدودیتهای پروازی در برنامه بودند، مجدداً فعال شدهاند. این اقدامات با هدف بهرهگیری حداکثری از ناوگان پروازی کشور برای پاسخگویی به حجم بالای سفر در آستانه مناسبتهای مذهبی انجام میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسافران و زائران میتوانند جهت تهیه بلیت، از طریق وبسایت رسمی شرکت (iranair.com)، سامانه فروش اینترنتی (ebooking.iranair.com)، دفاتر مجاز مسافرتی و یا دفتر فروش تلفنی شرکت با شماره ۰۲۱۴۶۶۲۲۲ (داخلی ۱) اقدام نمایند.