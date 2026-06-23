به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان در بازدید از زندان مرکزی رشت، به مناسبت هفته قوه قضائیه و در راستای سیاست‌های حمایتی و انسان‌دوستانه، دستور آزادی ۸ زندانی جرائم غیرعمد را صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان در این بازدید که با هدف بررسی میدانی وضعیت زندانیان و روند اجرای سیاست‌های اصلاحی و حمایتی برگزار شد، با اشاره به رویکرد تحولی قوه قضاییه، بر اهمیت رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت انسانی و حمایت از فرآیند اصلاح و تربیت مددجویان تأکید کرد.

در این بازدید نشست تخصصی با محوریت کاهش جمعیت کیفری، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و توسعه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس برگزار شد و آخرین وضعیت برنامه‌های اصلاحی، تربیتی، فرهنگی، آموزشی و اشتغال‌محور زندان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مسئولان قضایی استان در این بازدید از نزدیک در جریان روند اجرای برنامه‌های بازپروری و اقدامات حمایتی و توانمندسازی مددجویان قرار گرفتند.