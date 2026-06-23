به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ حاتم ابراهیمی روز سه‌شنبه اظهار کرد: به منظور تامین امنیت عزاداران و تسهیل برگزاری آیین‌های سوگواری، ورود تمامی وسایل نقلیه به مسیرهای محل تردد دسته‌های عزاداری در روزهای تاسوعا و عاشورا ممنوع خواهد بود و ماموران پلیس راهور از تردد خودروها در این محدوده‌ها جلوگیری خواهند کرد.

وی افزود: از صبح تا ظهر این دو روز، محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای پنجراه به سمت میدان انقلاب، تقاطع برق به سمت خیابان شهید سلیمانی، تقاطع هلال احمر به سمت میدان انقلاب، میدان امام حسین (ع) به طرف خیابان امام (ره)، کنارگذر عطایی به سمت خیابان امام (ره)، تقاطع آیت‌الله مدنی - شهید مطهری به سمت میدان ولایت فقیه، میدان آیت‌الله طالقانی به طرف میدان ولایت فقیه و همچنین تقاطع شهید باکری و آیت‌الله منتظری به سمت میدان ولایت فقیه اجرا می‌شود.

رییس پلیس راهور آذربایجان‌غربی ادامه داد: همچنین از صبح تا عصر روزهای تاسوعا و عاشورا، در خیابان صمدزاده به سمت آرامگاه، میدان طالقانی به طرف خیابان وحدت و میدان دفاع مقدس به سمت خیابان وحدت نیز محدودیت‌های ترافیکی برقرار خواهد بود.

سرهنگ ابراهیمی از شهروندان خواست ضمن همکاری با ماموران پلیس، برای جلوگیری از بروز مشکلات ترافیکی از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

بر اساس تقویم رسمی، امسال روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی است.