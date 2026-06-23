شرکت خدمات انفورماتیک به‌منظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طبق اعلام شرکت خدمات انفورماتیک، در پی بروز برخی اختلالات در سامانه‌های کارت‌محور بانک‌های ملی، صادرات و تجارت که ناشی از حملات سایبری گزارش شده است، بدین‌وسیله به استحضار مشتریان گرامی و هم‌وطنان عزیز می‌رساند، شرکت خدمات انفورماتیک به‌منظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.

تیم‌های فنی و متخصصان امنیت سایبری در حال رفع اختلالات ایجادشده هستند تا امکان بهره‌برداری دوباره از خدمات فراهم شود.

ضمن عرض پوزش بابت وقفه پیش‌آمده در انجام امور بانکی، از تمام کاربران و مشتریان محترم تقاضا می‌شود ضمن حفظ صبوری و شکیبایی، اخبار و اطلاعات تکمیلی در باره زمان بازگشت به وضعیت عادی را صرفاً از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی و مراجع ذی‌صلاح پیگیری کنند.

اطمینان می‌دهیم تلاش مجموعه بر این است که با بهره‌گیری از حداکثر توان فنی، این اختلالات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.