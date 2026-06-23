اداره جهاد کشاورزی مهاباد با صدور اطلاعیه‌ای، زمان دقیق شروع مبارزه با نسل دوم آفات انگور و آلو را برای مناطق مختلف دشت، کوهپایه و سردسیر این شهرستان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اداره جهاد کشاورزی مهاباد اعلام کرد: با توجه به شرایط کنونی، باغداران در مناطق حومه و حاشیه شهر از سی و یکم خرداد به مدت سه روز در مناطق دشت، از اول تیر به مدت پنج روز و در مناطق سردسیر و کوهپایه از چهارم تیر به مدت یک هفته را برای عملیات مبارزه با نسل اول کرم آلو اقدام کنند.

همچنین زمان مناسب مبارزه با کرم خوشه انگور در مناطق دشت از دوم تیر به مدت پنج روز و در مناطق سردسیر و کوهپایه از هفتم تیر به مدت یک هفته و در مناطق حومه و حاشیه شهر از اول تیر به مدت سه روز است.