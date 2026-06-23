شاخص کل بورس بعد از دو روز معاملاتی به کانال صعودی برگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داده‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد امروز ارزش کل معاملات خرد «سهام و صندوق‌های سهامی» و پایانی (TAL) به ۳۲ هزار و ۵۸۲ میلیارد تومان رسید.

در معاملات امروز، مجموع ارزش معاملات بازار‌های بورس و فرابورس به محدوده ۱۱۲ همت رسید و ارزش کل بازار‌های سهام ایران، شامل: بورس، بازار پایه و فرابورس نیز در محدوده ۱۷ هزار و ۷۹۵ همت قرار گرفت.

افزون بر این، شاخص کل بورس تهران در مبادلات امروز با رشد ۸۸ هزار واحدی معادل ۱.۷ درصد رشد کرد و به سطح ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۹۰۴ واحد رسید.

در مبادلات امروز شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۰.۹ درصدی در محدوده یک میلیون و ۳۳۷ هزار و ۴۷۹ واحد قرار گرفت.

شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۱.۶ درصدی به سطح ۳۸ هزار و ۸۴۹ واحد رسید.

هم‌چنین، امروز در مرحله معاملات پایانی (TAL) ۱۱۳ نماد به ارزش ۳۱۴ میلیارد تومان معامله شد.

در جریان معاملات امروز بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول توسط سرمایه گذاران خرد وارد سهام و حق تقدم و صندوق‌های سهامی شد.

همچنین بیش از ۷۰ درصد سهام معادل حدود ۶۵۰ در محدوده مثبت معامله شدند.