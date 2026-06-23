مدیرکل ساخت و توسعه راه‌های منطقه غرب و مرکز کشور از تکمیل و بهره‌برداری از بخش‌های مهم پروژه‌های راهسازی در محورهای منتهی به مرز مهران تا هفته اول مرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید قائمی، مدیرکل ساخت و توسعه راه‌های منطقه غرب و مرکز کشور، در جریان بازدیدهای میدانی از پروژه‌های مرتبط با اربعین حسینی، از آمادگی بخشی از پروژه‌های راهسازی برای خدمت‌رسانی به زائران خبر داد.

قائمی با تأکید بر اهمیت محورهای راهبردی، اظهار داشت: «در پی پایش میدانی محورهای استان ایلام، مشخص شده است که بخشی از عملیات اجرایی در محورهای ایلام-صالح‌آباد، دهلران-اندیمشک و بخش‌هایی از گردنه نصریان تا هفته اول مردادماه به بهره‌برداری برسد.»

وی با اشاره به نقش این مسیرها در تسهیل تردد زائران استان‌های جنوبی کشور، افزود: «هدف‌گذاری اصلی ما، تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار در مسیرهای منتهی به مرز مهران است تا از روانی ترافیک و کیفیت سفر زائران اطمینان حاصل شود.»

مدیرکل ساخت و توسعه راه‌های منطقه غرب و مرکز کشور در پایان خاطرنشان کرد که با برگزاری نشست‌های فنی و اجرایی با پیمانکاران و مشاوران، تمامی موانع موجود برای تسریع در تکمیل پروژه‌ها برطرف شده است تا زیرساخت‌های مورد نیاز برای ایام اربعین با حداکثر ظرفیت فراهم گردد.