به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نصرت‌الله ملکی گفت: کنترل علف‌های هرز در افزایش عملکرد در واحد سطح موثر است و با وجود چالش‌های جوی در بهار امسال، با همت کشاورزان و هدایت کارشناسان، سطح وسیعی از اراضی زراعی استان تحت پوشش قرار گرفت.

وی با اشاره به تداخل بارش‌های مستمر بهاری با عملیات سم‌پاشی که موجب محدودیت در تردد ادوات کشاورزی و شست‌وشوی برخی سموم در مزارع شد، افزود: با وجود این موانع، کارشناسان حفظ نباتات با ارائه توصیه‌های فنی و زمان‌بندی دقیق، موفق به مدیریت بحران و انجام عملیات مبارزه شیمیایی در سطح مطلوبی شدند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه درباره بازه زمانی اجرای این طرح گفت: عملیات مبارزه با علف‌های هرز در استان کرمانشاه، مطابق با اقلیم‌های متنوع منطقه، از اوایل اسفندماه سال گذشته در شهرستان‌های گرمسیر آغاز شد و تا دهه اول خردادماه در مناطق معتدل و سردسیر به پایان رسید.