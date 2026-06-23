اعزام ۵۰ هزار نفر از فارس به مراسم تشییع رهبر شهید
استاندار فارس از برنامهریزی برای اعزام سازمانیافته ۵۰ هزار نفر از مردم استان و بسیج تمامی دستگاههای خدماتی برای این آیین بزرگ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینعلی امیری استاندار فارس در دومین جلسه ستاد هماهنگی تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب با تأکید بر اینکه تشییع رهبر شهید رویدادی در سطح قرن است اقشار مختلف ملت ایران را وامدار فداکاریها و درایت رهبر شهید دانست و خواستار تلاش همهجانبه برای برگزاری مراسمی شد که بازتابدهنده علاقه و تکریم تمامی اقشار مردم، فارغ از هرگونه تفاوت در ذوق و سلیقه سیاسی به رهبر شهید انقلاب (ره) باشد.
استاندار فارس با اشاره به تجربیات موفق استان در مدیریت ترافیکی و گردشگری مناسباتی، چون سفرهای نوروزی، ایام اربعین و ارتحال امام راحل (ره)، دستور داد تا تمامی ظرفیتهای دستگاههای دولتی و شرکتهای وابسته در حوزه حمل و نقل برای خدمترسانی و برگزاری هرچه بهتر این مراسم به کار گرفته شود.
در این راستا، تأمین تسهیلات لازم از طریق شهرداریهای ۱۲۷ گانه استان برای تسهیل تردد اتوبوسهای خصوصی و برنامهریزی برای اعزام خانوادههای شهدای جنگهای تحمیلی به ویژه جنگ رمضان با قطار، در دستور کار قرار گرفت.
استاندار فارس همچنین با تأکید بر ضرورت تشکیل کمیتههای تخصصی، چکلیستهای شرح وظایف و طراحی چارت سازمانی برای جلوگیری از هرگونه خلأ اجرایی، از فرمانداران خواست تا ستادهای شهرستانی را با حداکثر توان فعال کنند.
او همچنین بر اهمیت روشنایی معابر، فضاسازی مناسب توسط شهرداریها و تأمین محل اسکان زائران در مشهد و تهران تأکید کرد.
او همچنین با اشاره به ظرفیتهای اجتماعی استان، از فرمانداران خواست تا در برنامهریزیهای مربوط به مراسم، توجه ویژهای به حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم و همه اهالی استان پهناور فارس داشته باشند.
وی با تبیین برنامهریزیهای مربوط به مراسم وداع و تشییع در تهران، از اعزام سازمانیافته حدود ۵۰ هزار نفر از مردم استان فارس در قالبهای مختلف خبر داد.