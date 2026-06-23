پخش زنده
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شبکه ورزش همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، چند دیدار از این رقابتها را در قالب ویژهبرنامه «جام جهانی ۲۰۲۶» به صورت زنده برای علاقهمندان پخش میکند. این دیدارها از چهارشنبه ۳ تیر تا جمعه ۵ تیر روی آنتن این شبکه قرار میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس جدول پخش، مسابقات روز چهارشنبه ۳ تیر با دیدار مراکش و هائیتی از گروه C ساعت ۱:۳۰ بامداد آغاز میشود و سپس تیمهای جمهوری چک و مکزیک از گروه A ساعت ۴:۳۰ صبح به مصاف یکدیگر میروند.
در ادامه این رقابتها، پنجشنبه ۴ تیر دیدار کوراسائو و ساحل عاج از گروه E ساعت ۲۳:۳۰ پخش میشود. همچنین مسابقه تونس و هلند از گروه F ساعت ۲:۳۰ بامداد و دیدار پاراگوئه و استرالیا از گروه D ساعت ۵:۳۰ صبح پخش میشود.
جمعه ۵ تیر نیز دیدار سنگال و عراق از گروه I ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن میرود و پس از آن مسابقه کیپورد و عربستان از گروه H ساعت ۳:۳۰ بامداد پخش میشود.
ویژهبرنامه «جام جهانی ۲۰۲۶» علاوه بر پوشش زنده برخی مسابقات، به بررسی و تحلیل دیدارها و مهمترین اتفاقات این رویداد بزرگ فوتبال جهان میپردازد. این برنامه با حضور کارشناسان و چهرههای مطرح فوتبال، عملکرد تیمهای حاضر در این رقابتها را نیز ارزیابی میکند.