به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، از برگزاری این تور فرهنگی ـ مذهبی همزمان با روز تاسوعای حسینی خبر داد و گفت: این برنامه با هدف آشنایی شهروندان و علاقه‌مندان با جلوه‌های کمتر شناخته‌شده فرهنگ عاشورایی تهران و سنت‌های ریشه‌دار عزاداری در بافت تاریخی پایتخت برگزار می‌شود.

وی افزود: یکی از بخش‌های شاخص این تور، حضور در مراسم سنتی حلواپزان در کوچه چترچی است؛ آیینی که سال‌هاست همزمان با روز تاسوعا در این محدوده تاریخی برگزار می‌شود و نمادی از فرهنگ نذر، همدلی و خدمت‌رسانی به عزاداران حسینی در تهران قدیم به شمار می‌رود.

قاسمی با اشاره به اهمیت حفظ و معرفی میراث ناملموس شهر تهران اظهار داشت: تکیه‌ها، حسینیه‌ها و گذرهای تاریخی منطقه ۱۲ همچنان روایتگر بخشی از هویت مذهبی و فرهنگی پایتخت هستند و تورهای محرم‌گردی فرصتی برای آشنایی نسل جدید با این سنت‌های ارزشمند و ماندگار فراهم می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در این برنامه از گذر تاریخی ۱۵ خرداد، کوچه چترچی و مراسم حلواپزان، حسینیه کربلایی‌ها، تکیه درخونگاه و حسینیه بزازها و کفاش‌ها بازدید خواهند کرد و با پیشینه آیین‌های عزاداری و نقش این مراکز مذهبی در زندگی اجتماعی تهران قدیم آشنا می‌شوند.

این تور با حضور مدیران گردشگری مناطق ومحلات، راهنمایان گردشگری، فعالان گردشگری و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ تهران برگزار خواهد شد.

محل تجمع شرکت‌کنندگان ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه سوم تیرماه، مصادف با تاسوعای حسینی، در خروجی ایستگاه مترو ۱۵ خرداد، نبش کوچه بادامچی تعیین شده است.