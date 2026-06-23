دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاهیان و متخصصان، سامانه الکترونیکی دریافت سوالات پیشنهادی آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان را راه‌اندازی کرد.

خبرگزاری صداوسیما به گزارش گروه مسکن و شهرسازی، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان اعلام کرد سامانه دریافت سوالات پیشنهادی آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان در پایگاه اینترنتی inbr.ir در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

این سامانه با هدف ارتقای کیفیت بانک سوالات و افزایش مشارکت جامعه دانشگاهی و حرفه‌ای کشور طراحی شده است.

براساس اعلام این دفتر، اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان می‌توانند به‌صورت رایگان در سامانه ثبت‌نام کرده و پنل کاربری اختصاصی دریافت کنند.

کاربران پس از ورود به سامانه قادر خواهند بود سوالات پیشنهادی خود را همراه با پاسخ و مستندات علمی ثبت و ارسال کنند.

سوالات ثبت‌شده به‌طور مستقیم برای کمیته‌های تخصصی ارسال و از سوی هیأت‌های داوری بررسی خواهد شد.

صحت علمی، روایی و انطباق با مقررات ملی ساختمان از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی سوالات اعلام شده است.

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان مشارکت نخبگان علمی در این طرح را گامی مؤثر در ارتقای فرآیند سنجش صلاحیت حرفه‌ای مهندسان عنوان کرده است.

این دفتر از استادان، پژوهشگران و دانشجویان دعوت کرد با حضور در سامانه، در غنای علمی آزمون‌های حرفه‌ای مهندسان سهیم شوند.