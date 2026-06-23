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سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: تیم دیپلماسی کشور، مجاهدانه در خط مقدم است و امپراتوری رسانهای دشمن در تلاش است که موفقیتهای آنان را تحریف کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه شخصی خود نوشت: تیم دیپلماسی کشور، مجاهدانه در خط مقدم است و امپراتوری رسانهای دشمن در تلاش است که موفقیتهای آنان را تحریف کند، هرچند حنای ایشان چونان دوران آتش جنگ، کمرنگ و روایت مسلط، پیروزی ایران است.
مواظب باشیم در اردوگاه ایشان بازی نکنیم.