به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه شخصی خود نوشت: ‏تیم دیپلماسی کشور، مجاهدانه در خط مقدم است و امپراتوری رسانه‌ای دشمن در تلاش است که موفقیت‌های آنان را تحریف کند، هرچند حنای ایشان چونان دوران آتش جنگ، کم‌رنگ و روایت مسلط، پیروزی ایران است.

‏مواظب باشیم در اردوگاه ایشان بازی نکنیم.