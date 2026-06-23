در هفتمین نشست بررسی طرح‌های عمرانی کهگیلویه و بویراحمد، طرح‌های نیمه تمام حوزه‌های بهداشت و درمان ، آب ، جهاد کشاورزی و اوقاف گچساران مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی طرح‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان‌های گچساران و باشت

بررسی طرح‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان‌های گچساران و باشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در این نشست استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته در سفر سال گذشته رئیس‌جمهور به استان گفت: منابع مالی مناسبی برای اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی در شهرستان‌های مختلف استان در نظر گرفته شده و اولویت اصلی، جذب کامل اعتبارات مصوب این سفر است.

رحمانی با تأکید بر ضرورت تلاش مضاعف مدیران برای جذب اعتبارات افزود: تمامی اقدامات و پیگیری‌ها با هدف خدمت‌رسانی به مردم انجام می‌شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران باید نظارت مستمر بر روند اجرای طرح‌ها داشته باشند.

وی با بیان اینکه میزان پیشرفت فیزیکی برخی طرح‌های عمرانی مصوب سفر رئیس‌جمهور هنوز به بیش از ۲۰ درصد نرسیده است، تصریح کرد: این میزان پیشرفت رضایت‌بخش نیست و لازم است مشکلات و موانع موجود به‌صورت دقیق احصاء و برای رفع آنها اقدام شود.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این نشست گفت: منابع اعتباری استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و طرح‌های بررسی‌شده با مشکل مالی مواجه نیستند، بلکه عمده مشکلات به مسائل اجرایی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و فرآیند‌های اداری بازمی‌گردد.

غلامرضا تاجگردون با تأکید بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: برخی دستگاه‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و همین موضوع موجب شده مردم از ظرفیت‌ها و منابع موجود به شکل مطلوب بهره‌مند نشوند.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی بر تداوم برگزاری این نشست‌ها تأکید کرد و گفت: در چند سال گذشته شش طرح بزرگ برای توسعه استان تعریف شده که تعدادی از آنها وارد مرحله اجرا شده‌اند و عملیات اجرایی سایر طرح‌ها نیز در ماه‌های آینده آغاز خواهد شد.

تاجگردون این طرح‌ها را نویدبخش توسعه اقتصادی استان دانست و افزود: مهم‌ترین طرح‌های در دست اجرا در شهرستان‌های گچساران و باشت شامل تونل دیل، جاده‌های اصلی، طرح‌های آبرسانی باشت و لیشتر و همچنین طرح بزرگ انتقال آب چم‌شیر است.