رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: استقامت ملت ایران و ایستادگی جبهه مقاومت، امتداد همان صراط مستقیمی است که سیدالشهدا (ع) با خون خود ترسیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی در پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به زبان‌های فارسی و عربی نوشت:

امروز استقامت ملت ایران و ایستادگی جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی، امتداد همان صراط مستقیمی است که سیدالشهدا (ع) با خون خود ترسیم کرد. شعار "هیهات منا الذله" امروز در ایستادگی در برابر هژمونی ظلم تجلی یافته است. إنّ صمود الشعب الإیرانی وثبات جبهة المقاومة الیوم فی مواجهة الاستکبار العالمی، یمثّلان امتداداً لذلک الصراط المستقیم الذی رسمه سید الشهداء (ع) بدمه. ویتجلى شعار "هیهات منا الذلة" الیوم فی الوقوف بوجه هیمنة الظلم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام | إیران | ٨ محرم ١٤٤٨ هـ