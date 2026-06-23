وجود بیش از ۲۰۰۰ اثر تاریخی ثبت ملی شده در آذربایجان شرقی
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی گفت:در استان بیش از ۲۰۰۰ اثر تاریخی ثبت ملی شده وجود دارد و در ۱۵ روز نخست امسال با وجود شرایط جنگی یک میلیون و ۶۶۰ هزار نفر از جاذبههای گردشگری استان بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
احمد حمزهزاده در جلسه کارگروه گردشگری شهرستان هوراند گفت:در استان آذربایجان شرقی بیش از ۲۰۰۰ اثر تاریخی ثبت ملی شده وجود دارد و در ۱۵ روز نخست امسال با وجود شرایط جنگی یک میلیون و ۶۶۰ هزار نفر از جاذبههای گردشگری استان بازدید کردند که از این نظر آذربایجان شرقی رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر شهرستان هوراند افزود:هوراند باید به عنوان شهرستان قلعهها معرفی شود.وجود آثار تاریخی ارزشمند، طبیعت بکر و ظرفیتهای فراوان گردشگری زمینه مناسبی برای تبدیل این شهرستان به یکی از قطبهای گردشگری استان فراهم کرده است.
حمزهزاده با بیان اینکه عملیات بهسازی و ایمنسازی فاز نخست قلعه تاریخی پشتاب اجرا شده است اظهار کرد: ادامه این طرح طی امسال نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی همچنین به ثبت ملی رویداد سماق قرمز هوراند در تقویم رویدادهای کشور و فهرست میراث ناملموس اشاره کرد و گفت: این رویداد باید با برنامهریزی مناسب در سطح ملی برگزار و معرفی شود.
وی از اجرای طرح بیست روستا، بیست بومگردی برای نخستین بار در هوراند خبر داد و افزود: با تسریع روندهای اداری و جذب سرمایهگذار این طرح به عنوان یکی از پیشرانهای توسعه گردشگری شهرستان اجرا خواهد شد و در اولویت برنامههای اداره کل میراث فرهنگی استان قرار دارد.
حمزهزاده از ارتقای دفتر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هوراند به اداره تا پایان سال خبر داد و گفت: یک دستگاه خودرو نیز برای ارائه خدمات بهتر به مردم منطقه تامین شده است.
ابراهیمی فرماندار شهرستان هوراند در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر گردشگری منطقه گفت: ترکیبی از نعمتهای خدادادی در شهرستان هوراند گرد هم آمده است به طوری که در وسعت حدود یک هزار کیلومتر مربع در جای جای این شهرستان جاذبههای طبیعی، تاریخی و گردشگری وجود دارد که نه تنها در استان بلکه در سطح کشور نیز کمنظیر است.
وی با اشاره به وجود ۱۸ قلعه تاریخی در شهرستان افزود:تنوع آبوهوایی، طبیعت بکر، آثار تاریخی ارزشمند و ظرفیتهای فراوان گردشگری هوراند را به یکی از مناطق مستعد توسعه گردشگری تبدیل کرده است، اما متاسفانه این شهرستان تاکنون آنگونه که شایسته است از زیرساختهای لازم بهرهمند نشده است.
فرماندار هوراند با تاکید بر اینکه محور توسعه این شهرستان گردشگری است اظهار داشت: توسعه صنعت گردشگری میتواند زمینهساز رونق سایر بخشها از جمله کشاورزی، صنایع دستی، اشتغال و سرمایهگذاری شود و نقش مهمی در توسعه همهجانبه شهرستان ایفا کند.
گفتنی است در پایان این جلسه از خانم زرنشان اصغری فر بانوی ۸۵ ساله فعال حوزه صنایع دستی و آقای بهادر فرضی تولیدکننده نمونه ورنی تجلیل شد.